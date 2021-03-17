تفاعل مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور فايز الظفيري مع قضية أثارها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، تحدثت عن إرغام طالبات في كلية الهندسة والبترول على نزع العباءات قبل دخول القاعة للتفتيش.

وتداول عدد من النشطاء أنباءً منقولة عن طالبة بكلية الهندسة زعمت ”إرغامها من قبل إحدى المدرسات في الكلية على نزع العباءة أو فتحها للتفتيش قبل دخول القاعة، وذلك ضمن شروط دخول اختبار (الأون لاين) المنعقد في الكلية“.

تم التواصل مع مدير الجامعة

أ.د.فايز الظفيري وعمادة كلية الهندسة والبترول وتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ، مؤكدين لنا أنه سيتم اتخاذ اللازم في حال ثبت ما تم ذكره عبر وسائل التواصل الإجتماعي بشأن ما تعرضت له مجموعة من الطالبات في أحد المقررات بكلية الهندسة.#جامعة_الكويت#NUKSKU — اتحاد طلبة جامعة الكويت (@NUKSku) March 16, 2021



وقال الدكتور الظفيري في تصريحات نقلتها صحيفة ”الأنباء“ المحلية،“إنه طلب من عميد الكلية التحقق مما أثاره النشطاء على مواقع التواصل، والتأكد من حقيقته وملابساته“، مؤكدًا أنه في حال تم إثبات هذا الأمر فإنه ستتم إحالة من تسبب بهذا الأمر إلى التحقيق.

وأكدت الصحيفة أنها تواصلت مع عميد كلية الهندسة والبترول الدكتور أسامة العمير للاستفسار عن حقيقة الأمر، إلا أنه“رفض التعليق على الموضوع لكونه غير مخول بالتعليق عليه“.

وعبر رواد مواقع التواصل تحت وسم #فصّخوا_عباياتنا، عن رفضهم لإرغام طالبات على نزع العباءة، واصفين ذلك بالانتهاك، وعدم الاحترام، والمساس بكرامة الطالبات.