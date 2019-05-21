أغرب قضية تهز بريطانيا.. اعترف باغتصابها وحصل على براءة والضحية تخرج عن صمتها

اغتصبت سيدة تدعى “بوني تيرنر”، 41 عاما، أثناء نومها من قبل رجل تعرفت عليه في أحد فنادق لندن عام 2016.

وبحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية، فإن النيابة العامة أسقطت القضية ولن يتم معاقبة الجاني الذي غادر بريطانيا بعد فعلته، وعلى الرغم من اعترافه بجريمته كتابيا عبر فيسبوك ماسينجر، رفضت النيابة العامة توجيه أي اتهام له.

وقالت “تيرنر” إنها بعد تبادل الرسائل مع الجاني توجهت لمركز الشرطة في لندن وتم استجوابها لمدة خمس ساعات، وسُئلت عن هاتفها المحمول بالإضافة لبياناتها الشخصية وحساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن كل ما فعلته الشرطة البريطانية، هو استجواب الجاني في بلده، ولكن بعد ما يقرب من عامين رفضت النيابة العامة قضيتها واُخبرت أنه لا يوجد إجراءات أخرى يمكن اتخاذها.