الصفحة الرئيسية منوعات أمير حاول اغتصاب أميرة فتلقى 13 طعنة في ظهره!

أمير حاول اغتصاب أميرة فتلقى 13 طعنة في ظهره!

بواسطة -
1 100
knifee

جريمة

طعنت فتاة نحيفة تدعى “​أميرة​” شاب إسمه “أمير” وهو قويّ البنية حاول التعدّي عليها واغتصابها في صحراء العياط، إذ وجدت في حوزته سكيناً فلجأت الى طعنه 13 مرّة حتى قتلته.

وتضم أوراق القضية تقرير الطب الشرعي، تحريات المباحث الأولية، تحقيقات النيابة، ومناظرة جثة القتيل، واعترافات الفتاة المتهمة. وأكد تقرير الطب الشرعي المبدئي أن الفتاة عذراء، وقال مصدر بالطب الشرعي إن عذرية الفتاة جعلها تدافع عن شرفها بشراسة.
وأشارت مصادر مطلعة في القضية أن وجود طعنتين في الظهر جاء نتيجة مطاردة وقعت بين الفتاة وبين القتيل بعدما حاول فتح حقيبة الباص لسحب قطعة حديد والاعتداء عليها، فطعنته وفرّت هاربة وحين طاردها سقط جثة هامدة على بعد 15 مترا من الباص متأثرا بالطعنات.

وأصدر قاضي المعارضات في محكمة العياط قرارا بتجديد حبس الفتاة مدة 15 يوما إضافية من أجل استكمال التحقيقات في الجريمة، ونسبت إليها تهمة القتل المتعمد بعد أن اعتدت على سائق الباص بسكين وسددت له 13 طعنة.

تعليق واحد

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.