أم بريطانية تروي كيف أثر محمد صلاح في حياتها وحياة طفليها!

تعالت الصرخات حول منزلي عندما سجل اللاعب المصري محمد صلاح هدفه الأول المذهل في مرمى روما الإيطالي في مباراة الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء الماضي. وكنت أسمع الأصوات تتعالى: “محمد صلاح! هيا، انطلق”.

ويشعر طفلاي – هناء التي تبلغ من العمر ثماني سنوات، ومحمد، ست سنوات – بسعادة غامرة وهما يشاهدان صلاح يسجد بعد إحراز الأهداف، وهو الأمر الذي بات احتفالا مميزا للاعب المصري.

ويصعب ألا تلاحظ الاهتمام الكبير الذي يحظى به “الملك المصري” ونجم ليفربول في منازل مثل منزلي في بريطانيا، وربما في جميع أنحاء العالم.

ويمكن القول بأن إنجازات صلاح تعمل على توحيد المجتمعات.

يصلي داخل الملعب

إنه يسجد داخل الملعب ويظهر بلحيته المميزة بكل كبرياء ويقدم كرة قدم ممتعة هي الأفضل بدون أدنى شك خلال الموسم الجاري.

هل لديكم أدنى فكرة عن مدى تأثير ذلك على أطفال مثل أطفالي؟ إنه نموذج يحتذى في الوقت الحالي.

لقد ولدت وترعرعت في شرق العاصمة البريطانية لندن لأبوين مهاجرين من اليمن وبورما (ميانمار حاليا)

وعلى عكس كثيرين ممن هم في مثل عمري، لم أواجه مطلقا مشكلة انتماء إلى هذه الدولة.

ومع ذلك، فأنا أدرك تماما أنه في ظل الأجواء الحالية، فإن الأطفال الذين ينتمون لدين مختلف وأقليات عرقية ليس لديهم نفس الشعور.



إنهم يتعرضون لأجندة إخبارية تجعلهم متخوفين من عرض تراثهم الإسلامي.

لذا، لم يكن من الغريب أن يأتي لاعب مثل صلاح ويجعلهم يشعرون بالفخر.

تشعر ابنتي هناء بشيء من الرهبة وهي ترى صلاح يرفع يديه إلى السماء ويدعو الله بعد كل هدف يسجله.

وتقول: “أمي، إننا نفعل ذلك أيضا”.

ويخفق قلبي عندما أرى طفلي البالغ من العمر ست سنوات وهو يقف أمام المرآه ويضع شعر طفل صغير على ذقنه ويقول إن لديه لحية مثل صلاح.

ويمكن القول إنه أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي.

ما يفعله محمد صلاح يوحد المجتمعات معا، وأنا أشعر بذلك.

صلاح يغير الانطباع عن المسلمين

لكن محمد صلاح يغير الانطباع عن المسلمين، وإنه لأمر رائع أن نرى ذلك. ولأول مرة منذ وقت طويل، لا يُصور المسلمون على أنهم أشرار.

ويخبرني أصدقائي من عشاق ليفربول بأن مكانة صلاح وشخصيته تتحديان وجهات النظر ضيقة الأفق.

أنا لا أدعي أنني خبيرة في الخطط التكتيكية لكرة القدم أو في تاريخ اللعبة، لكن كل ما أعرفه هو أن التأثير الإيجابي الذي تركه صلاح على العلاقات بين الأديان خلال الوقت القصير والرائع الذي قضاه في ليفربول يتخطى تأثير أي حملة أتذكرها في هذا الصدد.

المصدر: بي بي سي العربية