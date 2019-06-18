أولاد أصالة يغنون لها في حفل مدرسي

نشرت الفنانة السورية أصالة مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام لولديها التوأم ” آدم وعلي ” وهما يقومان بغناء أغنيتها ” امسك في حلمك ” خلال حفل مدرسي .

وعلقت أصالة على الفيديو قائلة : ” الله يحفظ ولاد العالم وولادي معهم وألف شكر على اختيار أغنيتي مع العزيز محمد حماقي ليغنوها حبايب قلبي كلهم وبينهم آدم وعلي .. كتير كتير فرحت اليوم وأنا بأمس الحاجة لهذا الشعور الرائع ” .

وأغنية ” امسك في حلمك ” هي أغنية لإعلان إحدى شركات الإتصالات وتم طرحها في رمصان 2017 والتي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا .

والأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع تميم .