أوهمها بمعاملتها كابنته.. مصريّ أربعيني يعتدي على قاصر لمدة 30 يوماً

جريمة بشعة أثارت ردود فعل غاضبة في الشارع المصري، لذئب بشري تجرّد من كلّ مشاعر الإنسانية، وأوهم فتاة بحمايتها والعطف عليها ليستدرجها لمنزله ويعتدي عليها جنسياً حتى أفقدها عذريتها، حيث تقدم والد الفتاة ببلاغ لقوات الأمن يفيد بتعرض نجلته للاغتصاب على يد أحد الأشخاص لمدة 30 يوماً.

وتقدّم الأب الذي يدعى شعبان م. البالغ من العمر 50 سنة ويعمل سائقاً، ببلاغ يؤكد أن نجلته إسراء (17 سنة)، خرجت من المنزل منذ 20 أيار الماضي ولم تعد، وعند عودتها أخبرته أنّ أحد الأشخاص اصطحبها الى منزله وعاشرها جنسيا لمدة شهر.

وأكدت الفتاة أنّها خرجت من منزلها لتقابل المتهم الذي يدعى أحمد ح. (42 سنة)، الذي أوهمها أنه سوف يشتري لها ملابس ويعطيها أموالاً وأنه سيعاملها كابنته ويعطف عليها، إلا أنه استغلّ ضعفها واعتدى عليها مع حبسها حتى لا تخرج من المنزل.

وقبضت قوات الأمن المصرية،على المتهم الذي اعترف بارتكابه الجريمة، مؤكداً أنه استدرج الفتاة لمنزله مدعياً عطفه عليها ومعاملتها كابنته حتي تعدّى عليها وأفقدها عذريتها واستمر في معاشرتها 30 يوماً قبل أن يطلقها ظناً منه أنها لن تستطيع التفوّه بما حدث.