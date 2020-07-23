أقيم مساء يوم الأحد الماضي حفل خطوبة ” شام ” إبنة الفنانة السورية ” أصالة ” على طبيب التجميل المصري ” معتز نصير ” في حفل عائلي بسيط اقتصر على حضور أسرة العروسين فقط .

ولوحظ غياب والد شام وطليق الفنانة أصالة ” أيمن الذهبي ” عن حضور الحفل وهو ما روج شائعات حول وجود خلافات أو مشاكل بينه وبين إبنته .

الأمر الذي دفع أيمن الذهبي إلى الخروج للرد على ما تم تداوله في مقطع فيديو عبر قناته على موقع ” يوتيوب ” .

فقال : ” اتصل فيني الدكتور معتز وطلب إيد شام مني وقالي حابين اليوم بس نقرأ الفاتحة لحين وصولك للقاهرة ونعمل الخطبة بشكل رسمي بوجودك ” .

وأكد الذهبي مباركته وموافقته على ذلك وإنه لم يستطع الحضور بسبب ظروف إغلاق الطيران والمطارات وانتشار فيروس كورونا .

وأوضح أنه لم يعرف معتز نصير يوم قراءة الفاتحة فقد تعرف عليه قبل 6 أشهر وتحدثا هاتفيا .. وأنه هاتفه أيضا بعد تلك المناسبة وتعرف عليه بشكل أكبر كما هنأ إبنته برسالة عن طريق الواتس آب .