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إخراج 4 وتبقى 9.. عملية إنقاذ “أطفال الكهف” بتايلاند تدخل يومها ا

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تسود حالة من الترقب اليوم الاثنين مع دخول جهود الإنقاذ لانتشال تسعة لاعبين تايلانديين محاصرين داخل كهف يومها الثاني
وجرى، أمس الأحد، إنقاذ أربعة من أعضاء فريق شباب “وايلد بور” لكرة القدم، وتم نقلهم إلى مستشفى محلي بعد قضاء 16 يوماً في كهف شمالي تايلاند

المصدر: Sabq.org

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