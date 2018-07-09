إخراج 4 وتبقى 9.. عملية إنقاذ “أطفال الكهف” بتايلاند تدخل يومها ا

تسود حالة من الترقب اليوم الاثنين مع دخول جهود الإنقاذ لانتشال تسعة لاعبين تايلانديين محاصرين داخل كهف يومها الثاني

وجرى، أمس الأحد، إنقاذ أربعة من أعضاء فريق شباب “وايلد بور” لكرة القدم، وتم نقلهم إلى مستشفى محلي بعد قضاء 16 يوماً في كهف شمالي تايلاند

Simulating maneuvering through a narrow passage pic.twitter.com/2z01Ut3vxJ — Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2018

المصدر: Sabq.org

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