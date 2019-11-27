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إدراج مادة ” التربية الجنسية ” في المدارس الحكومية بدولة عربية

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خرج ” حاتم بن سالم ” وزير التربية والتعليم في تونس بتصريحات له في مؤتمر صحفي أقامه صباح اليوم الأربعاء كشف من خلاله عن أسباب تدريس مادة ” التربية الجنسية ” في المدارس الحكومية بتونس .

حيث أشار حاتم بن سالم إلى أن التفكير في إدراج مادة التربية الجنسية في المناهج التربوية التونسية كان منذ عدة أشهر وتم الإعداد له بالتشاور بين خبراء كنديين وتونسيين وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان .. وإنه سيتم تدريسها بشكل تفاعلي و دمجها مع بقية المواد .

وأكد على أن السبب في ذلك بهدف تثقيف التلاميذ وتحصينهم من أجل الحد من الاعتداءات الجنسية عليهم والتي أصبحت ظاهرة تتفاقم بشكل تدريجي في البلاد و أصبحت تقلق المجتمع التونسي .

واستنكر حاتم بن سالم تخوفات البعض إزاء المشروع منذ أن تم الإعلان عنه بدلا من دعمه في ظل الخطر الذي يهدد التلاميذ .. وخاصة أن عددا كبيرا من التلاميذ يجهلون تماما كل ما يتعلق بالجنس وبأشياء بديهية تهم حرمة أجسادهم على حد قوله .

 

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