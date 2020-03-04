الصفحة الرئيسية منوعات إسرائيلي يعلق على زيارته لقطر : ” أشعر بالأمان في الدوحة...

إسرائيلي يعلق على زيارته لقطر : ” أشعر بالأمان في الدوحة مع أولاد عمنا “

بواسطة -
1 141

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر حسابها الرسمي ” إسرئايل بالعربية ” على موقع التغريدات ” تويتر ” صورة لشخص إسرائيلي يهودي أثناء زيارته إلى الدوحة عاصمة قطر .

وكشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تعليقها على الصورة عن ما شعر به هذا الشخص خلال زيارته إلى الدوحة .

فكتبت : ” إسرائيلي يهودي زار الدوحة عاصمة قطر مؤخرا يقول : عندما أتجول في قطر وأمضي بعض الوقت مع السكان المحليين فإن ذلك يمنحني شعورا جيدا وآمنا مع أولاد عمنا المسلمين ” .

تعليق واحد

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.