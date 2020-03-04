إسرائيلي يعلق على زيارته لقطر : ” أشعر بالأمان في الدوحة مع أولاد عمنا “

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر حسابها الرسمي ” إسرئايل بالعربية ” على موقع التغريدات ” تويتر ” صورة لشخص إسرائيلي يهودي أثناء زيارته إلى الدوحة عاصمة قطر .
وكشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تعليقها على الصورة عن ما شعر به هذا الشخص خلال زيارته إلى الدوحة .
فكتبت : ” إسرائيلي يهودي زار الدوحة عاصمة قطر مؤخرا يقول : عندما أتجول في قطر وأمضي بعض الوقت مع السكان المحليين فإن ذلك يمنحني شعورا جيدا وآمنا مع أولاد عمنا المسلمين ” .
إسرائيلي يهودي زار الدوحة عاصمة قطر مؤخرًا يقول: "عندما أتجول في قطر 🇶🇦 وأمضي بعض الوقت مع السكان المحليين، فإن ذلك يمنحني شعورًا جيدًا وآمنًا مع اولاد عمنا المسلمين". pic.twitter.com/tdI82Wqa3J
— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 3, 2020