تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في مصر منذ مساء يوم الإثنين الماضي منشورا لطبيبة مصرية تعلن إصابتها بفيروس كورونا أثار حالة من الحزن والتعاطف بين المتابعين .

حيث كتبت الطبيبة التي تدعى ” منار سامي ” وهي طبيبة أمراض صدرية بمستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” : ” بعد تأكد إصابتي بكورونا ولا راد لقضاء الله أوصيكم خيرا ببناتي .. أوصيكم خيرا ببناتي أوصيكم خيرا ببناتي ” .

وتابعت : ” والله لايحزنني شيء سوي أنني غير مستعدة للقاء الله .. أستحلفكم بالله الدعاء لي عند كل صلاة لعل منكم مستجاب الدعوة وإنا لله وإنا إليه راجعون .. وأخيرا أوصيكم ببناتي ” .

وتفاعل المتابعون على المنشور بشكل كبير الذين انهالت تعليقاتهم بالدعاء لها بالشفاء العاجل والتغلب على الفيروس وسرعة العودة لأسرتها وحياتها .

ولكن بعد مرور يوم على هذا المنشور فاجأت الطبيبة منار سامي متابعيها بخبر حزين آخر وصادم وهو تأكد إصابة زوجها الطبيب ” أحمد إبراهيم ” بكورونا ونقله معها لمستشفى العزل بالباجور في المنوفية .

حيث تبين أن الطبيبة أصيبت بالعدوى إثر مخالطتها لمريض في المستشفى الذي تعمل به ونقلت العدوى لزوجها الذي يعمل في مكان آخر لينتقلا معا إلى مستشفى العزل تاركين إبنتيهما مع أسرة الزوجة .

فيما يتم حاليا فحص جميع المخالطين للزوجين للتأكد من إصابة آخرين من عدمه فيما تبين سلامة الطفلتين .

وهو الأمر الذي أثار تعاطفا جديدا ومضاعفا مع الطبيبة ومأساتها .. وتعالت دعوات المتابعين المطالبة بتوفير أقصى الحماية والوقاية اللازمة للأطباء والطواقم الطبية .