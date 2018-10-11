إصابة المعلق الرياضي السوري جوزيف بشور بأزمة دماغية حادّة

أصيب المعلق الرياضي السوري جوزيف بشّور بنزيف دماغي حاد نقل على إثره من المستشفى الوطني في طرطوس إلى دمشق.

وقال الدكتور اسكندر عمارمدير عام الهيئة العامة لمستشفى الباسل بطرطوس في حديث إذاعي ان بشور دخل المستشفى بحالة نزيف دماغي سببه وعائي ضمن أوعية الدماغ، وبعد الدراسة واجراء الفحوصات والصور اللازمة من قبل طبيب الجراحة العصبية، تقرر تحويله الى العاصمة دمشق برفقة طبيب اخصائي عناية، وذلك لأن حالته تتطلب معالجة خاصة لا تتوافر الّا في بعض المشافي والمراكز الاختصاصية في دمشق.

وجوزيف بشّور معلق رياضي سوري بدأ عمله في الإذاعة الرسمية السورية قبل أن يختص بالرياضة، ويعتبر من أشهر المعلقين الرياضيين في سوريا.