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إعلامية تطعن والدتها 40 طعنة وتضع فوقها قطة مذبوحة

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إعلامية تطعن والدتها 40 طعنة وتضع فوقها قطة مذبوحة

إعلامية تطعن والدتها 40 طعنة وتضع فوقها قطة مذبوحة

أقدمت فتاة على طعن والدتها المسنة بـ 40 طعنة مقص وذبحت قطتها في منطقة حلمية الزيتون في القاهرة.

وتم الكشف عن الجريمة بعد أن تلقت الشرطة بلاغا بالعثور على جثة عجوز تبلغ من العمر 81 عاما ووجدت آثار 40 طعنة في الصدر.

كما عثرت الشرطة على قطة مذبوحة وُضعت فوق جثة الضحية.

وتبين أن القاتلة هي ابنة الضحية التي تخرجت من كلية إعلام، وأنها اتصلت بشقيقيها وأبلغتهما كيف أقدمت على قتل والدتهما وقطتها أيضا.

ولدى وصول الشقيقين شاهدا أختهما تقف عند مدخل الشقة. وشاهد الأخوان مقصا معدنيا في يدها يقطر دما وعندما حاولا الإمساك بها قامت بالاعتداء عليهما وأصابتهما بجراح.

وأكدت التحريات والفحوصات أن المجرمة مريضة نفسياً وسبق أن خضعت لعلاج في إحدى مستشفيات الطب النفسي.

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