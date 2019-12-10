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إعلامية سعودية تنتقد الفائزة بلقب ملكة جمال الكون لعام 2019

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نشرت الإعلامية السعودية ” روزانا اليامي ” عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي منشورا انتقدت به ” زوزيبيني تونتسي” الفتاة الجنوب إفريقية التي فازت مؤخرا بلقب ملكة جمال الكون لعام 2019 .

حيث علقت روزانا اليامي على ملكة جمال الكون بإنها لا تمت للجمال بصلة وأن إنتخابها جاء فقط للدليل والتأكيد على إنه ليست هناك عنصرية في إنتخابات ملكة جمال الكون .

فكتبت روزانا في منشورها قائلة : ” من يحاول أن يثبت أنه ليس بعنصري هو عنصري بالضرورة .. زوزيبيني تونتسي جنوب أفريقية ملكة جمال الكون لـ 2019 .. بنظري ليس لها علاقة بالجمال .. قد يكون الاختيار استعراض أو عنصري ط .

وتابعت : ” أنا ما تكلمت أبدا عن السمار أو البياض .. أنا اتكلمت عن الجمال بالنسبة ليا احب جمال نعومي كامبل وبيونسيه وهند البحرينية وداليا مبارك وفيه كثير سمر حلويين جدا وجذابين .. لكن للأمانة أنا ما أشوف فيها أي مقياس يخليها ملكة جمال الكون وفي النهاية هذي أذواق ” .

 

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