شنت الإعلامية الكويتية ” سميرة عبد الله ” هجوما على الرئيس العراقي الراحل ” صدام حسين ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع توتير متهمة إياه بأنه المتسبب الرئيسي في موجة الغبار التي تعرض لها الخليج العربي خلال الأيام الماضية .

فكتبت سميرة عبد الله في تغريدتها : ” زيادة درجات الحرارة والغبار هو أحد آثار جريمة بطل العرب المغوار صدام حسين .. هذا الطقس بسبب تجفيف الأهوار ناهيك عن قتل الثروة النباتية والحيوانية والتلوث البيئي في منطقة جنوب العراق ويزعلون ليش نلعنه ألا لعنة الله على الظالمين ” .

زيادة درجات الحرارة و الغبار هي أحد آثار جريمة بطل العرب المغوار صدام حسين بسبب تجفيف الأهوار ناهيك عن قتل الثروة النباتية والحيوانية و التلوث البيئي في منطقة جنوب العراق و يزعلون ليش نلعنه ألا لعنة الله على الظالمين #الغبار — سميرة عبدالله (@SameeraAbd) June 13, 2021

وأثارت هذه التغريدة حالة من الجدل بين المتابعين والذين أساء البعض منهم إلى الإعلامية سميرة عبد الله لاعتراضهم على ما قالته .

لترد على ذلك في تغريدة أخرى جاء فيها : ” أرفع القبعة للعقول الواعية التي تبحث وتتأكد من المعلومات في التغريدة السابقة قبل التعليق عليها فنحن في عصر المعلومات المتاحة والموثقة ولا عزاء لمحبي صدام المجرم .. اللي سبوني الله يحشركم معاه ” .

وأضافت : ” تغريدة أخرجت الثعابين من جحورها .. الثعابين التي تعبد الطغاة وتطالب بالحريات .. شلون ما أدري ” .

واختتمت سميرة عبد الله حديثها وقالت : ” تغريدة الغبار والأهوار تحتوي على معلومة حقيقية أخرجت حقائق أخرى منها حاجة البعض لجلسات نفسية لأنه يطالب بالتنمية و الرخاء والسلام والاستقرار و يعشق صدام حسين ويمدح حكمه .. إنفصام حاد ومزمن ” .

تغريدة الغبار والأهوار تحتوي على معلومة حقيقية أخرجت حقائق أخرى منها حاجة البعض لجلسات نفسية لأنه يطالب بالتنمية و الرخاء والسلام والاستقرار و يعشق صدام حسين ويمدح حكمه انفصام حاد ومزمن #الغبار #سميرة_عبدالله — سميرة عبدالله (@SameeraAbd) June 15, 2021