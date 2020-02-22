إعلامي سعودي يطالب هند القحطاني ب ” الاحتشام ” .. والأخيرة ترد : ” تبي تنشهر على قفاي يا نكرة لا تجيب سيرتي على لسانك “

خرج الإعلامي السعودي والخبير في قضايا التحكيم والتقاضي ” خالد الثبيتي ” بمقطع فيديو انتقد فيه امرأة سعودية لم يسمها تعيش خارج المملكة ودعاها إلى الاحتشام .

وتفاعل الناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي على مقطع الفيديو مشيرين إلى أن خالد الثبيتي يقصد به الناشطة السعودية ” هند القحطاني ” وانطلق هاشتاج ” خالد الثبيتي يجلد هند القحطاني ” الذي تصدر موقع تويتر في السعودية .

فقال الثبيتي : ” اليوم يا جماعة الخير مر علي مقطع فاضح ولا يشرف صاحبه .. هادي فتاة سعودية تركت السعودية وأهلها وراحت دولة خارجية .. لا قدرت أحد من عائلتها لا أب ولا إخوان ولا عشيرة ولا مجتمع أو مبادئ حتى الدين ضربت به عرض الحائط ” .

وتابع : ” هل غادر الحياء بعض العقول وبعض الأجساد وحل مكانه الوقاحة والجرأة وقلة الأدب .. الفتاة المسلمة ياحشمتها في حجابها وسترها وحيائها وخروجها وأدبها وبين أهلها وإخوانها وعدم رفع صوتها بالضحك الصاخب ” .

وأضاف خالد الثبيتي موجها رسالة إلى الشباب قائلا : ” إذا أردت الزواج ابحث عن الزوجة الصالحة البنت المتربية الخلوقة وعلى دين .. ورسالتي للفتاة المسلمة بالاحتشام والحجاب ” .

واستطرد كلامه وقال : ” أتمنى لهذه الفتاة الهداية والصلاح .. نتمنى من كل شاب أو فتاة خارج المملكة أن يمثل دينه قبل كل شيء ثم وطنه وقبيلته والعادات الطيبة التي تربى عليها .. قولوا لبنت الحمايل تسدل خمارها ترى الحياء والذوق في حجابها الطاهر ” .

وعلى الجانب الآخر خرجت هند القحطاني للرد على ذلك عبر مقطع فيديو تشرته عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” هاجمت فيه خالد الثبيتي واصفة إياه بإنه نكرة وإنها لم تكن تعرفه من قبل وإنه يقوم بذلك من أجل الشهرة على حسابها .

فقالت : ” فلان النكرة يجلد هند القحطاني هذا والله ما اعرفه أول مرة اسمع بإسم هذا النكرة .. يبي يشتهر على قفاي يعني هالحركة مكشوفة ومعروفة .. والناس اللي شافوا الفيديو يقولوا وين الجلد بالموضوع دليل على إن الكلام اللي قاله تافه وسخيف ” .

وتابعت : ” على العموم يا نكرة يا وضيع لا تجيب سيرتي على لسانك .. الأشكال اللي مثلك وأمثالك اسأل عنهم وأشوف إيش خباياهم .. نلقى عندهم فضايح عد واغلط ” .