إفتتاح مقهى جميع موظفيه من ” الروبوتات ” تقوم بالخدمة والرقص

أعلنت شركة ” سوفت بنك ” للروبوتات عن إفتتاح مقهى ” Pepper Parlor ” في العاصمة اليابانية طوكيو والذي يضم مجموعة من الروبوتات الذين يعملون كموظفين في المقهى .

حيث تعمل تلك الروبوتات كنادلين وراقصين وعمال نظافة .. فيعمل في المقهى حوالي 10 روبوتات ” Pepper ” كنادلين حيث تتلقى الروبوتات طلبات الطعام والشراب وتتفاعل مع الزبائن حتى أنها تلتقط الصور معهم .

كما يحتوي المقهى أيضا على مجموعة من روبوتات ” NAO ” والتي ستؤدي رقصات مصممة بدقة وغيرها من العروض خلال أوقات محددة طوال اليوم .. وتلك الروبوتات ” NAO ” من تطوير شركة ” Aldebaran Robotics ” المملوكة لشركة ” SoftBank Robotics ” .

وبعد إغلاق المقهى لأبوابه تقوم مجموعة من روبوتات التنظيف ” Whiz ” بتنظيف أرضيات المقهى بالكامل وتنظيف السجاد .

ويقدم المقهى قائمة طعام صممها الطاهي السابق ” فوميو يونيزاوا ” من نيويورك بما في ذلك الفطائر الحلوة والمالحة المصنوعة من 5 أنواع مختلفة من العجين .. كما يضم المقهى أيضا متجرا صغيرا لبيع المواد الغذائية والإكسسوارات والملابس والذي تعمل به أيضا الروبوتات .