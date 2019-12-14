الصفحة الرئيسية منوعات إفتتاح مقهى جميع موظفيه من ” الروبوتات ” تقوم بالخدمة والرقص

إفتتاح مقهى جميع موظفيه من ” الروبوتات ” تقوم بالخدمة والرقص

بواسطة -
0 53

أعلنت شركة ” سوفت بنك ” للروبوتات عن إفتتاح مقهى ” Pepper Parlor ” في العاصمة اليابانية طوكيو والذي يضم مجموعة من الروبوتات الذين يعملون كموظفين في المقهى .

حيث تعمل تلك الروبوتات كنادلين وراقصين وعمال نظافة .. فيعمل في المقهى حوالي 10 روبوتات ” Pepper ” كنادلين حيث تتلقى الروبوتات طلبات الطعام والشراب وتتفاعل مع الزبائن حتى أنها تلتقط الصور معهم .

كما يحتوي المقهى أيضا على مجموعة من روبوتات ” NAO ” والتي ستؤدي رقصات مصممة بدقة وغيرها من العروض خلال أوقات محددة طوال اليوم .. وتلك الروبوتات ” NAO ” من تطوير شركة ” Aldebaran Robotics ” المملوكة لشركة ” SoftBank Robotics ” .

وبعد إغلاق المقهى لأبوابه تقوم مجموعة من روبوتات التنظيف ” Whiz ” بتنظيف أرضيات المقهى بالكامل وتنظيف السجاد .

ويقدم المقهى قائمة طعام صممها الطاهي السابق ” فوميو يونيزاوا ” من نيويورك بما في ذلك الفطائر الحلوة والمالحة المصنوعة من 5 أنواع مختلفة من العجين .. كما يضم المقهى أيضا متجرا صغيرا لبيع المواد الغذائية والإكسسوارات والملابس والذي تعمل به أيضا الروبوتات .

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.