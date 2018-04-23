إقبال على البرغر بالديدان في ألمانيا

خرج البعض في مدينة آخن غرب ألمانيا عن المألوف… لكنهم ربما شطحوا قليلا إذ أقبلوا على تناول برغر حشري مصنوع من ديدان خنفساء القمامة.

وهذه اليرقات ذات قيمة غذائية عالية حيث أنها غنية بالبروتين وتتم تربيتها في هولندا.

ويقدم هذا البرغر مع الخس والبصل والبندورة في متجر كبير في مدينة آخن، إضافة إلى بضائعه بعدما لاقى نجاحا في هولندا وبلجيكا.

وقال أحد المارة ويدعى مانفريد رويدر بعد أن تناول شطيرة برغر حشري إن هذا البرغر بديل جيد للحم مضيفاً “كانت لدي تحفظات في البداية لكنني طلبت شطيرة ثانية لأن طعمها لذيذ للغاية”. <span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

وقال باريس أويزيل، وهو أحد مؤسسي شركة (باج فاونديشين) الناشئة التي تصنع البرجر، إنه قضى أربع سنوات في تطوير الفكرة مع شريكه ماس كرايمر.

وطرأت الفكرة لأويزيل وكرايمر ‬عندما كانا سويا في رحلة لجنوب شرق آسيا حيث لا يعتبر تناول الحشرات غريبا أو مستهجنا.

وقال أويزيل “الأمر بسيط. عليك ابتكار منتج جميل شكله مقبول ولا تظهر فيه أي حشرات”. وأضاف أن رائحة البرغر جذبت الزبائن. لكن آخرين يشككون في هذا المنطق.

وقال مايكل رينارتس، وهو مدير متجر كبير في آخن أصبح يبيع برغر الحشرات، “يرد إلينا بعض الناس وهم متحمسون للغاية لاستكشاف الأمر… لكن البعض الآخر يقول: إنكم حتما تمزحون”.