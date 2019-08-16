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إكتشاف عضو بشري جديد في الجلد

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إكتشف ​علماء​ من جامعة في السويد مجموعة خلايا دبقية، موجودة في الجلد، أسماها العلماء Schwann، أو المجمع العصبي المسبب للألم.
وحتى يوم ​إكتشاف​ هذه الخلايا، إعتقد العلماء والأطباء أن سبب الإحساس بالألم، هو الخلايا العصبية، لكن بعد إكتشاف الخلايا الدبقية، أعادوا النظر في الموضوع ، ليصبح مركز الإحساس بالوجع، هو هذه الخلايا المكتشفة حديثاً.
وتتميز الخلايا الدبقية بأنها محاطة بهياكل تشبه الشعرالرفيع، ويرجح العلماء أنها تتأثر بالمؤثرات الخارجية. والدراسة التي أجريت على الفئران، أثبتت تدني الإحساس بالألم في جميع أنحاء جسمهم ، في حين ظل رد الفعل على الحرارة والبرودة الشديدة كما هو.

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