إمام الحرم المكي السابق يدعو إلى إزالة الحواجز بين الرجال والنساء في الصلاة

في تصريح للشيخ ” عادل الكلباني ” الإمام السابق للحرم المكي على القناة الرسمية السعودية ” SBC ” في برنامج ” مع الكلباني ” .. قال أن في زمن النبي وعهد الخلفاء الراشدين لم يكن هناك ساترا في الصلاة بين النساء والرجال .

أما الأن فنجد المسجد ” مصكوك صك ” كإنه غرفة مستقلة وأن الرسول لم يقل ذلك وأن هذا ناتج عن الوسوسة .

ووصف أن المجتمع يتعامل مع المرأة بإنها ” فوبيا ” أو شئ يرهب الناس .. مما دفع الناس إلى أخذ ما يقوله إنه دعوة صرحة إلى إزالة الفواصل بين النساء الرجال في المساجد وهو ما انتقده الكثير على وسائل التواصل الاجتماعي .

هل كان في مسجد رسول الله ﷺ في زمنه أو أصحابه ساتر بين الرحال والنساء؟ — عادل الكلباني (@abuabdelelah) May 27, 2019

كما تطرق الكلباني في تصريحه إلى قضية مناداة النساء بأسمائهن فالرسول كان ينادي زوجاته باسمائهم ولم يكن يخفيها .

وفي تغريدة للكلباني على حسابه الخاص في تويتر نشر رأي الفقيه السعودي ” عبد العزيز بن باز ” .. الذي أكد أن النساء في زمن النبي كانوا يصلون خلف الرجال دون حاجز .

ويبدو في تصريح الكلباني عن إزالة الستار بين الرجال والنساء في المساجد اثناء الصلاة تعبيرا عن المرحلة الجديدة التي تمر بها السعودية والدعوة إلى الانفتاح .

ومعروفا عن الشيخ الكلباني بآرائه المنفتحة مقارنة بشيوخ دين آخرين في السعودية فعلى سبيل المثال في رأي سابق له أن سماع الموسيقى والغناء جائز شرعا وتحليل زواج المتعة ولعبة ” البلوت ” .