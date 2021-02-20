أعلن قصر باكنجهام في بيان له يوم أمس الجمعة إنفصال الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل عن العائلة الملكية البريطانية وفقدانهما لألقابهما الرسمية خاصة العسكرية وعدم عودتهما إلى مهامهما الملكية .

وذلك بعد أن أكد هاري حفيد الملكة إليزابيث الثانية وزوجته دوقة ساسكس للملكة على انسحابهما من العائلة الملكية وأنهما لن يعودا فردين نشطين بها .

وجاء في البيان : ” إنهما لن يعودا عضوين عاملين في الأسرة الملكية ” .. كما أشار إلى أن مناصب هاري كقائد عام لمشاة البحرية الملكية وألقابه العسكرية وقيادته لمجموعات عسكرية أخرى ستحال إلى الملكة إليزابيث قبل توزيعها على أفراد الأسرة الآخرين .

كما ستفقد ميغان ماركل رعايتها للأنشطة الخيرية خصوصا في مسرح ” ناشونال ثياتر ” في العاصمة البريطانية لندن .

وتابع بيان قصر باكنجهام : ” بينما يشعر الجميع بالحزن لقرارهما يظل الدوق والدوقة أفرادا محبوبين للغاية في العائلة ” .

يذكر أن هاري وميغان كانا قد أعلنا في العام الماضي عن تنحيهما عن مهامهما الملكية وانتقلا مع طفلهما آرتشي للإقامة في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية .