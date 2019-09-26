إيران تعاقب 17 رجلا وامرأة بالجلد والغرامة

قضت محكمة إيرانية بمحافظة مازندران بشمال إيران بالجلد والغرامة ضد 17 رجلا وامرأة بحجة ظهورهم شبه عراة في سد ” لفور ” أحد السدود المائية الواقعة شمال إيران .

وجاء ذلك على خلفية اتهامهم بتهمة نشر الفساد والبغاء .

وتعود واقعة اعتقالهم إلى شهر يوليو الماضي عندما نشرت وسائل إعلام إيرانية صورا ومقاطع فيديو يظهر مجموعة من الفتيات والشباب وهم يستقلون قوارب في سد ” لفور ” شبه عراة .

وهو ما أثار حالة من الغضب والاستهجان من قبل التيار المتشدد في إيران .

و شكلت قوات الحرس الثوري الإيراني بمحافظتي ” مازندران ” و” جيلان ” بشمال البلاد والتي تضم العديد من المناطق السياحية قوة من الميليشيات لقمع السائحين .. بذريعة عدم الالتزام بالشريعة الإسلامية ومن بينها فرض الحجاب على النساء .