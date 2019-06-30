إيفانكا ترامب تخطف الأنظار في قمة العشرين

ألقت إيفانكا ترامب خطابًا حول تمكين المرأة في قمة مجموعة العشرين في أوساكا أمس السبت ، أمام الرئيس الياباني شينزو والملكة ماكسيما من هولندا ووالدها الذي ظهر فخور بها.

وقالت إيفانكا: “نعتقد أن إشراك المرأة في الاقتصاد ليس مسألة عدالة اجتماعية فقط ، وأوضحت إيفانكا إنها أيضًا سياسة اقتصادية ودفاعية .

وأضافت “يجب أن نواصل إعطاء الأولوية للتمكين الاقتصادي للمرأة وأن نضعها في صميم جدول أعمال مجموعة العشرين” ، وخلال إلقاء كلمتها ، كانت الأنظار ترتكز عليها خاصة والدها ورئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو ورئيس الوزراء البريطاني السابق تيريزا ماي.

وأشارت إيفانكا إنه إذا شاركت المرأة في أسواق العمل على قدم المساواة مع الرجل ، فقد يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي ما بين 12 تريليون دولار و 28 تريليون دولار بحلول عام 2025.

وأكدت أن الدراسات تظهر أن الدول ذات النسبة الأعلى من مشاركة الإناث تكون أقل عرضة لاستخدام العنف أو القوة العسكرية لحل النزاعات الدولية.

وتابعت “هذا إرث يستحق الكفاح من أجله ومستقبل يمكننا أن نفخر بتركه لأطفالنا”.