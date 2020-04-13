نشرت الإعلامية المصرية ” دينا عبد الكريم ” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا أعلنت من خلاله عن قرار التليفزيون المصري بإيقافها عن العمل مؤقتا .

وذلك بسبب ظهور عرض ” الكحة ” وهو من أعراض فيروس كورونا المستجد عليها أثناء تقديمها لنشرة الأخبار .

فكتبت في منشورها قائلة : ” إسبوع إجازة من صباح الخير يا مصر كإجراء احترازي علشان عندي دور حساسية وكحيت النهاردة على الهوا ” .

وأضافت : ” أنا محترمة القرار وعاجبني بصراحة ولازم نكون أول ناس تعمل اللي بتقوله من إتباع الإجراءات الاحترازية ” .