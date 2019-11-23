إيلون ماسك يخسر مئات الملايين بعد الاستعراض الفاشل لـ Cybertruk

تراجعت ثروة الملياردير الأميركي إيلون ماسك صاحب شركة تيسلا للسيارات حوالي 770 مليون دولار، السبت، بعد الاستعراض الفاشل لعربة تيسلا الجديدة cybertruck.

وخلال الكشف عن العربة الجديدة الجمعة، تحطم زجاج السيارة مرتين في اختبار الصلابة بحضور ماسك ما أثار ضحك الجمهور وشكوكا حول إمكانات العربة الجديدة، وهو ما أدى بعدها إلى تراجع سعر سهم الشركة في بورصة وول ستريت، بنسبة 6 في المئة.

وقال موقع فوربس إن ماسك خسر في يوم واحد 768 مليون دولار، لتتراجع ثروته إلى 23.6 مليار دولار.

وقبل نحو ثلاثة أسابيع، كانت تيسلا قد أعلنت تحقيق أرباح بقيمة بقيمة 342 مليون دولار في الفصل الثالث من العام الجاري، وهو ما أدى إل زيادة سعر سهم الشركة 24 في المئة في البورصة.