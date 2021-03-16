أثارت الناشطة ونجمة المواقع السعودية الشهيرة إيناس الحنطي موجة من الجدل بسبب تعليق نشرته عن وفاة والد مواطنتها الفاشينيستا هند القحطاني. ولذلك أعادت نشر إعلان الأخيرة خبر الوفاة على حسابها في “سناب شات” وأرفقته بالتعليق: “الله يغفر له ويرحمه، مات وارتاح، المشكلة بالآباء اللي يموتون بحسرتهم كل يوم بسبب بناتهم اللي يقلدونك”. وأضافت: “ليتك تريحين أبوك في قبره والآباء الآخرين والمجتمع، إنسانة مثلك تعرف إن تأثيرها كبير ومن سن سنة سيئة له وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة”

وهو ما أثار ضجة في أوساط المتابعين حيث رأى بعضهم أن الحنطي على حق، فيما اعتبر آخرون أنها تشمت بالقحطاني، وهذا معيب.

ويُشار إلى أن هند كانت قد أعلنت وفاة والدها من خلال حسابها الخاص في التطبيق نفسه حيث كتبت: “إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل أبي الشيخ عبد الهادي القحطاني إلى رحمة الله”. وأضافت:”إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا أبي لمحزونون، اللهم أكرم نزله ووسّع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة ونقّه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس”. وتبين أن الراحل كان إمام مسجد وخطيباً ومدير مدرسة.





