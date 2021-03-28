أعلن باحثون من المكسيك عن ابتكارهم أقنعة تغطي الأنف فقط، زاعمين أنها قادرة على تقليل مخاطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال تناول الطعام والحديث.

ووفقا للباحثين، فإن اضطرار الأشخاص لخلع كماماتهم لتناول الطعام أو الشراب يتركهم أمام مخاطر أكبر من التعرض للفيروس، ما استدعى الحاجة لإيجاد حل، ولو بشكل جزئي، لتلك المشكلة.

ولفتت وكالة رويترز إلى أن كمامة الأنف تم تصميمها بطريقة تتيح ارتداءها أسفل الكمامة التقليدية.

ولا توفر كمامة الأنف حماية من الممكن مقارنتها مع الكمامات التقليدية، إلا أنها قد تعمل على تنقية الهواء الداخل من خلال الأنف، ما يقلل احتمالات التعرض للفيروس بشكل أو بآخر.

ووفقا لجامعة “جونز هوبكنز” الأميركية، فإن خلايا الشم تمثل نقطة رئيسية لتسلل فيروس كورونا إلى الجسم، ما يزيد من أهمية أغطية الأنف على غرار هذا الابتكار.

ورغم ذلك، توصي منظمة الصحة العالمية وكبرى الهيئات الصحية في مختلف الدول بارتداء كمامات تغطي منطقة الأنف والفم والذقن بشكل كامل.