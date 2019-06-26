اتهام سبعيني بـ”هتك عرض” طفلة لم يتجاوز عمرها 4 سنوات!

أحالت محكمة مصرية امس رجلًا في العقد السابع من العمر إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامه بـ”هتك عرض” طفلة لم يتجاوز عمرها 4 أعوام.

وجاء قرار النيابة العامة في البساتين في العاصمة القاهرة، بعد أن ثبُت قيام المتهم “حارس عقار- 72 عامًا” باستدراج طفلة جارة له إلى غرفة أسفل العقار، وخلع ملابسها، وقام بالاعتداء عليها.

وقد بدأت الواقعة، بحسب “ارم نيوز” ببلاغ رسمي إلى قسم الشرطة من والد الطفلة، بعد أن سردت لوالدها ما تعرضت له، لتُلقي قوات الأمن القبض على المتهم للتحقيق معه.

وتبيَّن بالانتقال للموقع والفحص صحة البلاغ، ليعترف المتهم بتفاصيل الجريمة، وقيامه باستدراج الطفلة بزعم شراء الحلوى لها، وإرهابها وتهديدها بالقتل حال قولها لوالدها أو والدتها عمّا حدث، لتقرر النيابة حبس المتهم وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.