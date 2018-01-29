اتهمت السائق بإقامة علاقة جنسية مع طفلتها.. فهكذا ردّ!

اتهمت ربة منزل في محافظة المنيا المصرية سائقا بإقامة علاقة غير شرعية مع طفلتها التي لم تتجاوز الـ 15 عامًا من عمرها، وأكد السائق والطفلة صحة وجود تلك العلاقة؛ بسبب علاقة عاطفية بينهما، ورغبتهما في ذلك، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.

وخلال التحقيقات أكدت الطفلة في المحضر، وجود العلاقة غير الشرعية بينها والسائق، بسبب علاقة عاطفية بينهما برغبتها منذ فترة، ولم يُنكر السائق تلك الاتهامات واعترف بها، بسبب وجود علاقة عاطفية بينهما، بحسب ما نقل موقع مصراوي.

وقررت النيابة العامة، صرف الطفلة وحجز المتهم وطلب تحريات البحث الجنائي حول الواقعة وظروفها وملابساتها.