احتراق سيدة أثناء خضوعها لعملية جراحية

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن حادثة لم يسمع الكثير عن حدوثها وربما لم يسمع بها أحد من قبل توفت فيها سيدة تبلغ من العمر 66 عاما أثناء خضوعها لعملية جراحية في رومانيا يوم الأحد الماضي .

حيث أعلنت وزارة الصحة الروماانية عن وفاة سيدة بعد أن أشتعلت فيها النيران أثناء إجرائها لعملية جراحية .

وصرحت الوزارة عن ملابسات الحادث بأن المريضة كانت تعاني من مرض سرطان البنكرياس .. وتوفت بعد إصابتها بحروق بنسبة 40 % في جسدها عندما استخدم الجراحون مشرطا كهربائيا على الرغم من أنها كانت تعالج أثناء ذلك بمطهر يحتوي على الكحول .

ونقلا عن الطاقم الطبي في مستشفى ” فلورياسكا ” للرعاية العاجلة في بوخارست بإن الاتصال بمادة مطهرة قابلة للاشتعال تسبب بانطلاق شرارة واندلاع حريق .. وهو الأمر الذي أدى إلى احتراق المرأة المريضة مثل الشعلة .

وإنه أثناء اندلاع النار في المريضة قامت ممرضة بإلقاء دلو من الماء على المرأة لمنع انتشار الحريق .

وأكدت وزارة الصحة الرومانية على إنه سيتم التحقيق في هذا الحادث في في قضية ألقت الضوء على جودة النظام الصحي الروماني .

وقال كيل وزارة الصحة الروماني ” هوراتيو مولدوفان ” : ” كان يجب على الجراحين أن يدركوا أنه يحظر استخدام مطهر يحتوي على الكحول أثناء العمليات الجراحية التي تتم باستخدام مشرط كهربائي ” .