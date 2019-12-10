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اختفاء طائرة على متنها العشرات في تشيلي

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كشفت شبكة ” سكاي نيوز عربية ” عن فقدان القوات المسلحة في تشيلي طائرة شحن تابعة لها يوم أمس الإثنين بهد إقلاعها من جنوب البلاد وكانت في طريقها إلى قاعدة في القارة القطبية الجنوبية .

وكانت الطائرة وهي من طراز ” هيركوليز سي 130 ” قد أقلعت في الساعة 4:55 مساءا بالتوقيت المحلي لمدينة ” بونتا أريناس ” .. وإنه فُقد الإتصال بها بعد فترة وجيزة من الساعة السادسة مساءا .

وقالت القوات المسلحة في تشيلي في بيانا لها إنه كان على متن الطائرة 38 شخصا منهم 17 من أفراد الطاقم و21 من الركاب .

وأن الطائرة كانت في طريقها لأداء مهام الدعم اللوجيستي لصيانة منشآت تشيلي العسكرية في قاعدة القطب الجنوبي .

وأعلن سلاح الجو حالة التأهب إثر فقدان الإتصال بالطائرة وأطلق عملية إنقاذ باستخدام طائرات وسفن تابعة لسلاح البحرية التشيلي .

 

 

 

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