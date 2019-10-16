اخصائي نفسي : ” لا صحة لمقولة أن سبب الاكتئاب هو البعد عن الله .. جاءني دعاة حافظين للقرآن وأئمة مساجد مصابون بالاكتئاب “

حل الإخصائي والمعالج النفسي ” أسامة الجامع ” ضيفا في برنامج ” معالي المواطن ” المذاع على قناة ” mbc ” وتحدث عن مرض الاكتئاب والمصابون بالاضطرابات النفسية .

وأوضح أسامة الجامع بأنه لا توجد علاقة بين الاكتئاب والضيق وأنه لا صحة لمن يرجع السبب في الإصابة بالاكتئاب للبعد عن الله .. وأن من يتبع القيام بالرقية الشرعية كحل لذلك فهي تكون في العين مثلا أما المصاب بالاضطراب النفسي فإنه يحتاج إلى الذهاب للمعالج أو الإخصائي النفسي اتباعا لقاعدة ” لكل داء دواء ” .

كما استشهد الجامع على ذلك بأن هناك عددا من الحافظين لكتاب الله والدعاة وأئمة مساجد ومؤذنين يأتون إليه في عيادته للعلاج النفسي .. ولا يصح إخبارهم بأنهم مصابين بالاكتئاب بسبب البعد عن الله لأن ذلك يزيدهم ألما .

وشدد أسامة الجامع وحذر من أن أسوأ شيء يمكن أن يقال للشخص المصاب بالاكتئاب هو ” قوم صلي لك ركعتين واستغفر ربك ” .. مشيرا إلى أن الرقية الشرعية لا مانع منها وأن الجانب الروحي أو الديني عند الإنسان يعجل عملية الشفاء و لكن لابد من الذهاب لمختص .

وتحدث الجامع عن الفرق بين الطبيب النفسي وبين المعالج النفسي فقال أن الطبيب النفسي هو من تخرج من كلية الطب ومتخصص في الطب النفسي ويصرف أدوية نفسية .. أما المعالج النفسي فهو يعالج الأفكار والمشاعر والسلوكيات التي تؤدي بالإنسان إلى الإضطراب النفسي .