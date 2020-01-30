ادعاء شابا إصابته بفيروس كورونا في فرنسا .. ما القصة ؟

ادعى شابا فرنسيا إصابته بفيروس كورونا أثناء وجوده داخل أحد المراكز التجارية بالدائرة الخامسة في العاصمة الفرنسية باريس يوم أمس الأربعاء بهدف إثارة الرعب .

حيث أثار الشاب الرعب وتمثيل الإعياء بعد سقوطه على الأرض مما أدى إلى حالة تدافع كبيرة بين المواطنين داخل المركز التجاري نتيجة محاولات الهرب العشوائية منه .

كما أحدث حالة فوضى كبيرة داخل المركز وتكدس المتسوقون أمام أبواب المركز التجاري ومخارج الطوارئ والمصاعد في محاولة للهروب العشوائي من داخله .. مما أوقع خسائر مادية مهمة في العديد من المحال التجارية .

وتم اعتقال هذا الشاب من جانب الشرطة الباريسية وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معه .