استئصال رحم امرأة بعد إنجابها 44 طفلاً!

مريم ناباتانزى المرأة الأوغندية، التى أطلق عليها السكان المحليون لقب “المرأة الأكثر خصوبة فى العالم”، حصلت على المساعدة الطبية اللازمة لمنعها من إنجاب المزيد من الأطفال، بعدما أنجبت، 5 مجموعات تضم توائم رباعية، و4 مجموعات من التوائم الثلاثية، و6 مجموعات من التوأم الثنائي.

ولذلك اضطر أطباء أخصائيون إجراءات لاستئصال رحم امرأة أوغندية تبلغ من العمر (40 عاما)، تعانى من حالة وراثية نادرة جعلتها تنجب مجموعات من التوائم، إذ أنجبت 44 طفلاً حتى وقت بلوغها سن الـ36 عاماً.

ووفقا لصحيفة “ميرور”، فقد أنجبت مريم توأمها الأول وهى فى سن 12 عاماً، بعد مرور عام من زواجها، فيما كان زوجها يبلغ من العمر آنذاك 40 عاما، ثم تبعتها بقية الولادات، وأنجبت ذات مرة مجموعة من 6 توائم، لكنهم ماتوا جميعا بعد الولادة، وعقب وفاة عدد من أطفالها، أحصى العدد الإجمالى من الأحياء حاليا 38 طفلا.

ومنذ 4 سنوات، بدأ فصل جديد من المعاناة مع الأم الأسطورية، إذ وجدت نفسها وحيدة تصارع قسوة حياتها، وذلك بعدما هجرها زوجها وتخلى عنها، ففى البداية كان يغادر المنزل غالبا لعدة أسابيع متتالية، ثم وصل بها الحال إلى أن تخلى عنها زوجها نهائياً، ما أدى إلى تفاقم معاناتها، فهى تعيش ظروفاً سيئة للغاية فى 4 منازل صغيرة فى إحدى القرى مبنية بالطوب الإسمنتى ومسقوفة بالصفيح.

وتضيف الصحيفة أن ناباتانزى تكافح لتوفير المال الكافى لتربية أطفالها ورعايتهم وإطعامهم وسداد رسوم دراستهم، إذ تعمل الآن فى مجالات عديدة بينها الخياطة وتصفيف الشعر، فضلا عن كونها أخصائية فى المداواة بالأعشاب.