استدعاء الشرطة لرجل ارتدى جوارب بيضاء

أثارت مديرة مجمع سكني بولاية تنيسي غضبًا شديدًا لإحدى العائلات بعدما هددتهم بطلب الشرطة لأن صديق العائلة كان يرتدي الجوارب البيضاء بالقرب من حمام السباحة

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن السيدة كامر بورتر تقول إنها كانت في المجمع السكني برفقة اثنين من أطفالها الصغار وشريكها وصديقه ثم واجهتهم مديرة المجمع التي تدعى إيريكا ووتر بأنها مستاءة للغاية من الجوارب التي يرتديها الصديق؛ خاصة بعدما غمس قدمه في حمام السباحة؛ لهذا طلبت منه أن يزيلها وهددته باستدعاء الشرطة إذا لم يفعل ذلك

المصدر: rotana.net