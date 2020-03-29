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اشهر ملحد مصري يعود للاسلام.. فيديو

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احمد حرقان

احمد حرقان

في خبر مفاجيء للكثيرين، أعلن أحمد حرقان، والذي يصفه الكثيرون بأنه أشهر ملحد في مصر، عودته إلى الإسلام مرة أخرى .

وكشف وليد إسماعيل – مؤسس ائتلاف الصحب وآل البيت – عن مفاجأة مدوية عن الملحد الشهير أحمد حرقان .

 

وقال “إسماعيل” في فيديو له: أحمد حرقان عاد إلى الإسلام بعد مناقشات دارت بيننا وبينه .. لقد كان في حالة تخبط وعاد لربه.

وأضاف: البعض يقول أنها مجرد تمويهات لكني واثق بكل الطرق أنه عاد إلى الإسلام .. وأعلم أن هذا الخبر سيفرح الكثيرين ، وسيحزن آخرين.

وسئل “حرقان” عبر صفحته عن صحة عودته إلى الإسلام فقال: “الحمدلله”.

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