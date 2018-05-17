اطول فترة صيام في رمضان 2018… 21 ساعة و53 دقيقة في ايسلندا!

نشرت مجلة “فوربس” العربية، انفوجراف يوضح متوسط عدد ساعات صيام شهر رمضان يمختلف انحاء العالم، حيث تشهد الدول الواقعة بالنصف الشمالى من الكرة الأرضية أطول ساعات صوم، فى حين تسجل دول الجنوب أقل ساعات الصوم، فيما يختلف عدد ساعات الصيام من مدينة إلى أخرى فى نفس الدولة.

ويتراوح متوسط ساعات الصوم بمختلف دول العالم من 11 ساعة و4 دقائق إلى 21 ساعة و53 دقيقة، حيث تسجل دولة نيوزيلندا أقل ساعات للصوم بالعالم، والتى تبلغ 11 ساعة و4 دقائق فقط، تليها الأرجنتين وأستراليا وجنوب إفريقيا التى تصل ساعات الصوم بها 11 ساعة و59 دقيقة.

وتوجد مصر مع عدد من الدول العربية والهند وباكستان فى المنطقة التى تتراوح متوسط ساعات الصوم بها من 15 ساعة ودقيقة واحدة، وهو عدد الساعات المسجل بالمملكة العربية السعودية، إلى 15 ساعة و55 دقيقة بدولة لبنان، فيما يصل متوسط ساعات الصوم فى مصر إلى 15 ساعة و29 دقيقة.

أما الدول الأعلى فى عدد ساعات الصيام، تضم مجموعة من الدول الأوروبية الواقعة فى شمال العالم، حيث يتراوح متوسط ساعات الصوم فى إنجلترا والدنمارك والمانيا، من 20 ساعة و6 دقائق، إلى 20 ساعة و31 دقيقة، ويصل إلى 21 ساعة و5 دقائق بالنرويج، فيما تسجل ايسلندا اعلى عدد صوم بالعالم، والتى تصل إلى 21 ساعة و53 دقيقة.