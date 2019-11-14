اعتداء ولي أمر طالب على وكيل مدرسة بالصفع على وجهه وكسر أنف معلم في الرياض

وفقا لموقع ” الوطن ” قام ولي أمر طالب بإحدى المدارس الأهلية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بالاعتداء على وكيل المدرسة وعددا من المعليمن .

ويأتي ذلك اعتراضا منه على قيام إدارة المدرسة بنقل إبنه إلى فصل آخر نتيجة سلوكياته وتجاوزاته العدوانية تجاه زملائه وآخرها اعتداءا على زميل له .

فقام الأب بصفع وكيل المدرسة على وجهه وطرحه أرضا كما قام بكسر أنف معلم وتعرض بالسباب ل 5 معلمين آخرين .

وكشف وكيل المدرسة الذي تعرض للاعتداء عن تفاصيل الواقعة حيث قال : ” فوجئنا بدخول ولي الأمر إلى المدرسة مع نهاية الدوام الرسمي حيث قام ولي الأمر بالتهجم والتلفظ على 5 معلمين في المدرسة بالسباب وأمام الطلاب .. وعندما شاهدني سألني اسمك فلان فقلت نعم فقام بضربي على وجهي وطرحني أرضا ومن ثم توجه ولي الأمر وإبنه إلى معلم آخر وكسرا أنفه ” .

وطالب وكيل المدرسة والمعلم الآخر المعتدي عليه بإيقاع العقوبات على ولي الأمر وأن تقوم إدارت تعليم الرياض باستكمال التحقيقات وإنصاف المعلمين المعتدي عليهما .

وبدأت النيابة العامة التحقيق في القضية إلا أن المعتدي لم يسلم نفسه حتى الآن .