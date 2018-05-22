اعتصبوا طفلها وقتلوا زوجها… مصرية تنهار: “الرئيس فين!”

أجهشت المواطنة المصرية إيمان مصطفى زوجة الراحل عبد الهادى والد الطفل حمزة، ضحية الاغتصاب بالمطرية، في البكاء على الهواء، قائلة: «زوجى شهيد وعايزة حقه من الدولة وحق ابنى حمزة».

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وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشى المذاع على فضائية «دريم»: «استعوضت زوجى عند ربنا شهيدا، والراحل ترك 5 أبناء، ومش عارفة مين هينفق عليهم»، موضحة «المتهمين أنهالوا عليا بالضرب علشان حاولت التدخل لإنقاذ زوجى من بين أيديهم، ولما روحت أجيب أخواتى ورجعت لاقيت زوجى جثة».

وتابعت “سيدنا الرئيس فين من الذي احنا فيه”

وأظهرت تحقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة فى واقعة مقتل والد طفل ضحية الاغتصاب فى المطرية أن المتهمين من أقارب المتهم الذى يتم محاكمته أمام الجنايات.

وبينت التحقيقات، أن المتهمين ذهبوا إلى والد الضحية وتتبعوا أثرة فوجوده يشتري سجائر وانتظروه حتى انتهى، وصعد إلى منزله ثم طرقوا عليه الباب، وطالبوه بالنزول إلى الشارع للصلح.

وأضافت التحقيقات أنهم طالبوا من الضحية التنازل عن القضية مقابل دية إلًا أنه رفض، فقاموا بالاعتداء عليه باستخدام أسلحة بيضاء، وعند محاولة زوجته التدخل اعتدوا عليها هي الأخري وفروا هاربين.

وأوضحت المناظرة النيابة الأولية لجثة المجني عليه إصابته بجرح قطعي بالرأس والصدر واليدين.

وكشفت التحريات أن المتهم الرئيسي يدعي “هشام”، وتبين أنه شقيق المتهم الثاني في قضية اغتصاب نجل المجنى عليه “عرفة”، وكلفت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين.

وكشفت تحقيقات النيابة أن 4 أشخاص من أهل المتهمين قاموا باغتصاب نجل المجنى عليه في العام الماضى بمنطقة المطرية، والمؤجلة قضيتهم إلى جلسة 12 أغسطس المقبل، توجهوا إلى منزل الضحية، مدججين بالأسلحة النارية والبيضاء، محاولين إرغامه على قبول الدية، والتنازل عن القضية، إلا أنه رفض، فقاموا بطعنه، وطعن زوجته، مما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الثانية بإصابات متفرقة نقلت على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.