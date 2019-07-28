اعتقال شخصا زعم أنه ” الإمام المهدي ” في أفغانستان

ذكر موقع صحيفة ” عصر إيران ” الإلكترونية اليوم الأحد عن قيام السلطات الأفغانية باعتقال شخصا يدعي أنه ” الإمام المهدي ” الذي يدعي الشيعة أنه الإمام الثاني عشر الغائب الذي سيظهر في آخر الزمان.

وقال ” محمد شير زادي ” رئيس هيئة الحج والأوقاف الدينية في مدينة هرات لهيئة الإذاعة البريطانية أن هذا الشخص اعتقل من قبل قوات الأمن في مدينة هرات غربي أفغانستان أمس السبت .

مشيرا إلى أن هذا هو الشخص الثاني الذي يدعي إنه الإمام المهدي ويتم اعتقاله في هرات خلال الأشهر الأربعة الماضية .

وأضاف أن النساء جاءت إلى هذا الشخص للصلاة بينما ادعى الفرد إنه دفع المال لأولئك الذين أتوا إليه .

وقال ” زادي ” أن هذا الشخص يبدو بصحة جيدة ولكن سيتم إجراء اختبارات صحية في هذا الصدد .