اغتصاب امرأة من 40 رجلًا لمدة 4 أيام… فيديو

ألقت الشرطة الهندية القبض على صاحب دار ضيافة ومديرها؛ بعدما ادعت امرأة متزوجة تبلغ من العمر 22 عامًا أنها تعرّضت للاغتصاب من قبل 40 رجلًا على مدى 4 أيام بها

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

ووفقًا لموقع ” ndtv” فإن أحد معارف المرأة وعدها بالعمل في هذه الدار التي تقع في ولاية هاريانا في شمال البلاد ولكنها احتجزت فيها، وخُدرت وتم الاعتداء عليها جنسيًّا من قبل مجموعة من الرجال لمدة 4 أيام

وأكد ريجيندار كومار مينا مسؤول في الشرطة أنه تم اعتقال 3 أشخاص من بينهم مالك دار الضيافة ومديرها وشرطي بعدما اتهموا جميعًا بالإهمال وعدم القيام بمسؤوليتهم بهذه القضية.

وقالت الضحية إنها كانت كل يوم تتعرض للاغتصاب من قبل 10 رجال، واستمر ذلك لمدة 4 أيام ثم تمكنت من الاتصال بزوجها، وأخبرته بأنها في ورطة، وبالفعل تحرك الزوج نحوها لينجيها مما حدث لها ثم أبلغ الشرطة.

المصدر: rotana.net

المزيد عن هذا الموضوع على الروابط التالية:

erem.com : هندية تدّعي تعرضها للاغتصاب من قبل 40 رجلًا خلال 4 أيام‎