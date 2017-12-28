اغتيال الحريري والاسد واردوغان… توقعات صادمة لعام 2018
تنبأ خبير الأبراج محمد فرعون ، بتفجيرات كبيرة ستتعرض لبها الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2018 ، بالإضافة إلي إنتشار الإرهاب.
و ومن اهم توقعات ” فرعون ” خلال لقائه ببرنامج ” صح النوم ” المذاع علي فضائية ” ال تي سي” ، كالتالي:
– تفككات في الوطن العربي
– رئيس جديد في فلسطين
– حرب كبيرة وشرسة على غزة
– الدولار سيهبط عالميا
– رئيس جديد في السودان
– مشاكل وازمات كبيرة بين مصر والسودان
– اغتيال سعد الحريري وحرب اهلية في لبنان
– ظواهر كونية لم تحدث من قبل
– اكتشاف ادوية لامراض مستعصية كالسرطان والسكري
– ظهور مرض جديد يحصد الملايين
– ارتفاع كبير في درجة الارض
– بداية تفكك الولايات المتحدة الامريكية واستقلال اكثر من ولاية
– وفاة حاكم دولة عربية خليجية
– محمد بن سلمان ملك جديد للسعودية
– زلزال قوي يضرب مصر
– اغتيال الرئيس السوري بشار الاسد على يد مخابرات احدى الدول
– الانفجارات تضرب الدوحة لاول مرة
– اغتيال رجب طيب اردوغان
أما على الصعيد الفني فأبرز توقعات “فرعون” كانت:
– نجوم كبيرة تنتهي وتزول عن الساحة الفنية
– ايقاف الكثير من المسلسلات والافلام
– انفصال عمرو دياب
– وفاة مطرب شعبي كبير
– وفاة نجم دراما كبير
– وفاة ممثل شاب في حادث
هذا كله من الكفر الأكبر.. والواجب على المؤمن أن يتقيد بالأمر الشرعي.. وأن يحذر ما نهى الله عنه.. والله يقول سبحانه: قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ فالغيب عنده سبحانه وهو الذي يعلمه جل وعلا.. وليس عند المنجمين والسحرة والكهنة.. ونحو ذلك ممن يدعون علم الغيب.