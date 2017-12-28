اغتيال الحريري والاسد واردوغان… توقعات صادمة لعام 2018 منوعات

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تنبأ خبير الأبراج محمد فرعون ، بتفجيرات كبيرة ستتعرض لبها الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2018 ، بالإضافة إلي إنتشار الإرهاب.

و ومن اهم توقعات ” فرعون ” خلال لقائه ببرنامج ” صح النوم ” المذاع علي فضائية ” ال تي سي” ، كالتالي:

– تفككات في الوطن العربي

– رئيس جديد في فلسطين

– حرب كبيرة وشرسة على غزة

– الدولار سيهبط عالميا

– رئيس جديد في السودان

– مشاكل وازمات كبيرة بين مصر والسودان

– اغتيال سعد الحريري وحرب اهلية في لبنان

– ظواهر كونية لم تحدث من قبل

– اكتشاف ادوية لامراض مستعصية كالسرطان والسكري

– ظهور مرض جديد يحصد الملايين

– ارتفاع كبير في درجة الارض

– بداية تفكك الولايات المتحدة الامريكية واستقلال اكثر من ولاية

– وفاة حاكم دولة عربية خليجية

– محمد بن سلمان ملك جديد للسعودية

– زلزال قوي يضرب مصر

– اغتيال الرئيس السوري بشار الاسد على يد مخابرات احدى الدول

– الانفجارات تضرب الدوحة لاول مرة

– اغتيال رجب طيب اردوغان

أما على الصعيد الفني فأبرز توقعات “فرعون” كانت:

– نجوم كبيرة تنتهي وتزول عن الساحة الفنية

– ايقاف الكثير من المسلسلات والافلام

– انفصال عمرو دياب

– وفاة مطرب شعبي كبير

– وفاة نجم دراما كبير

– وفاة ممثل شاب في حادث