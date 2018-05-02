افيخاي ادرعي يثير السخرية: “كم اشتقت لشهر رمضان”

شهدت مواقع التواصل اليوم سخرية واسعة من تغريدة للمتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي “أفيخاي أدرعي”، دعا الله فيها أن يبلغه رمضان، مشيرا إلى بداية شهر مايو الذي سيشهد منتصفه استقبال الشهر الكريم.

ودون “أدرعي” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”نحن اليوم في تاريخ الأوّل من شهر أيّار الّذي في منتصفه سنستقبل شهر رمضان الفضيل”

وتابع متسائلا:”فهل اشتقتم لشهر #الصّيام والرحمة والغفران؟#اللهم_بلّغنا_رمضان”

التغريدة الذي جعلته محط سخرية واسعة من قبل النشطاء، الذين أمطروه بالتعليقات الساخرة والردود اللاذعة لتعمده إثارة الجدل بالتدخل السافر في أمور الإسلام دائما.