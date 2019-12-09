الأرنب “وحيد القرن” يجتاح الإنترنت!

جذب “الأرنب وحيد القرن” أنظار العالم، بعد أن انتشرت صوره على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تظهر أذنه اليسرى في منتصف رأسه، ليحصل على لقب “الأرنب وحيد القرن”.

وانتشرت صورة الأرنب الأبيض، الموجود في أحد فروع “الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات” في بريطانيا، بشكل كبير، وذلك بفضل شكله المميّز.

ويبلغ عمر الأرنب الذي أطلق عليه اسم “وونكي” 4 سنوات، وتبدو أذنه اليسرى وكأنّها في منتصف رأسه، وأحياناً تقف بشكل مستقيم للأعلى، ليبدو وكأنّه “وحيد القرن”.

وتداولت وسائل إعلام بريطانية صور “وونكي” داعية الناس للإقبال على تبنيه، مؤكّدة أنّه يحبّ أن يلمسه الناس، لكنّه “يكره أن يحمله أحد”.