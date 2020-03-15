الأمن الأردني يلقي القبض على مصاب بالكورونا هرب من الحجر الصحي!

ألقى الأمن الأردني، مساء الأحد، القبض على مواطن مصاب بفيروس كورونا بعد هربه من المستشفى قبل دخول العزل.

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وكان وزير الصحة الأردني، سعد جابر، قد أعلن، في وقت سابق الأحد، عن هروب مصاب بكورونا قبل دخوله العزل، مؤكداً ارتفاع عدد المصابين إلى 10.

إلى ذلك نشر الأمن العام في الأردن تعميماً عن مصاب أردني بكورونا عقب فراره من مستشفى العزل قبيل عزله في مستشفى الأمير حمزة.

من جهته، أكد مدير مستشفى الأمير حمزة، عبد الرزاق الخشمان، هروب المواطن الأردني المصاب بكورونا تامر بسام وجيه السعودي من المستشفى قبل عزله.

وأوضح الخشمان، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المواطن هو من بين الحالات التي تم الإعلان عنها الأحد، وقد قدِم من بريطانيا قبل أيام، وأجريت له الفحوصات اللازمة، وثبتت إصابته بالفيروس، لكنه هرب قبل عزله وتقديم العناية الطبية اللازمة له.

من ناحيته، برر تامر بسام وجيه السعودي هروبه من المستشفى، وذلك في مداخلة هاتفية مع تلفزيون اردني، بأن المستشفى غير مؤهل لعلاج المصابين بكورونا.