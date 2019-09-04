الأمير هاري يفشل في تبرير سفره المتكرر بطائرته الخاصة.. ويتعرض لإنتقادات جديدة

فشل ​الأمير هاري​ في تبرير سفره المتكرر بطائرته الخاصة، وهو الامر الذي عرّضه سابقاً للكثير من الإنتقادات، إذ ان ذلك يتناقض مع حديثه عن الحفاظ على البيئة.

وجاء حديث هاري هذا خلال سفره إلى أمستردام صباح الثلاثاء الماضي عبر طائرة تجارية لإطلاق مشروع يدعى Travalyst، وهو عبارة عن شراكة تجمع بين بعض شركات حجز الطيران عبر الإنترنت، وقال الأمير إنه يأمل أن يقدّم هذا المشروع خدمةً أفضل للسياح والأجيال القادمة.

وقال في حديثه إلى الحاضرين أنه جاء إلى أمستردام عبر طائرة تجارية وإنه نادرًا ما يسافر عبر طائرة خاصة، إذ قال: “أقضي 99 % من حياتي مسافرًا عبر العالم في طائرات تجارية”.

بينما وبحسب صحيفة “ديلي ميل ” البريطانية، فإنه برّر سفره بطائرة خاصة 4 مرات خلال 11 يومًا، بأنه بغرض حماية زوجته دوقة ساسكس ​ميغان ماركل​ وطفله آرتشي والحفاظ على أمنهما.

ولكن تبريره هذا لم يقنع الكثيرين، الذين إنتقدوا ما قاله، إذ قال أحدهم:” الأمير هاري: عندما أسافر بطائرة، فذلك لحماية عائلتي، حسنًا، فلتقرضني طائرتك حتى أتمكن من الحفاظ على أمان عائلتي، ياله من تعليق من هاري”.

بينما قال آخر: “الأمير ويليام الذي سيصبح ملكًا في يوم من الأيام، لم يفعل ذلك، هل لا يريد الحفاظ على أمن عائلته، ما ردك؟”