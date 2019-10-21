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الأمير هاري يكشف عن مخاوفه من تعرضه للقتل مثل والدته الأميرة ديانا

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خرج الأمير ” هاري ” بتصريحات له في مقابلة تليفزيونية لمحطة ” إي.تي.في ” تم تصويرها خلال قيامه بجولة في أفريقيا منذ فترة وتمت إذاعتها يوم أمس الأحد .

وتحدث الأمير هاري خلال المقابلة عن حبه الشديد لوالدته الأميرة ” ديانا ” وذلك في ذكرى رحيلها وقال إنها مازالت حية في وجدانه على الرغم من مرور أكثر من 20 عام على رحيلها .

وأشار إلى إنه يتذكر كل شئ مرت به وحدث لها كل يوم ولم ينساه .. وإنه لا يريد تكرار الماضي قائلا : ” لن يتم تخويفي للقيام بلعبة قتلت أمي ” .. وإنه لن يتم دفعه ” للقيام بلعبة ” مع وسائل الإعلام والتي يعتقد أنها كانت وراء موتها .

ووصف الأمير هاري ما حدث لوالدته بأنه ” جرح متقيح ” وقال : ” في كل مرة أرى فيها كاميرا وكل مرة أسمع فيها صوت التقاط الصور وكل مرة أري فيها وميض الكاميرا أعود بذاكرتي مباشرة للوراء ” .

وعلى صعيد آخر أكد الأمير هاري على إنه هو وأخيه الأكبر الأمير ” ويليام ” سيظلا أخين بعد ما تم تداوله في الفترة الأخيرة في بعض التقارير الصحفية عن وجود خلافات بينهما .

وعلق الأمير هاري على ذلك بإنها أمور لا بد وأن تحدث في إطار الدور والضغوط التي تتعرض لها الأسرة فقال : ” إننا بالتأكيد نسير على طريقين مختلفين في الوقت الحالي ولكن سأظل موجودا معه وكما أعرف سيظل هو موجودا بالنسبة لي ” .

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