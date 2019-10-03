الإعلامية ” سارة عبد العزيز ” تضع شرطا غريبا من أجل عودتها للعمل في ” mbc ” .. وعلا الفارس ترد

نشرت الإعلامية السعودية ” سارة عبد العزيز ” مقطع فيديو تداولته عددا من الحسابات على موقع ” إنستجرام ” وهي تتحدث عن شرطها للعودة في العمل لقناة ” mbc ” .
وأشارت سارة في مقطع الفيديو إلى إنها يمكنها العمل في ” mbc ” في حال كون مدير القناة سعوديا .
فقالت سارة عبد العزيز : ” لما يكون مدير قناة ” mbc ” سعودي وقتها تلاقوني في أحلى برنامج هناك .. بس شدوا حيلكم وحولوه سعودي شدوا حيلكم وخلوا إدارتها سعودية ” .
وتساءل الكثير من متابعين سارة عبد العزيز حول هذا الشرط في تصريحاتها والسبب من ورائه والبعض الآخر تحدث حول إنها تقصد الإعلامي اللبناني ” على جابر ” الذي يشغل منصب مدير عام قنوات ” mbc ” بالوقت الحالي .
وأيدها البعض في فكرة تغيير مدير القناة بعد أن ترك الكثير من المذيعات عملهن في ” mbc ” بسبب مديرها على حد قولهم .
وكانت سارة قد التحقت بقناة mbc لتقديم ” النشرة التاسعة ” ولكنها لم تستمر طويلا .. كما قدمت حلقة واحدة من برنامج أكد البعض أن مشكلة كبيرة تسببت في إيقافه .
وعلقت الإعلامية الأردنية ” علا الفارس ” على مقطع الفيديو الخاص بسارة عبد العزيز في موافقة منها على ما قالته في تغريدة لها أرفقتها بالفيديو عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” .
فكتبت علا الفارس قائلة : ” وشهد شاهد من أهلها .. وماذا عن سعود الدوسري الذي قتله الاكتئاب بعد التهميش والمعاملة القذرة و محمد الشهري ولجين عمران وغيرهم فهم كثر اعطوهم الامان واسمعوا ” .
وأضافت : ” ألا تقولون إنكم أهل الحق فانتصروا له على الأقل لأبنائكم .. وين حسابات دعاة الوطنية عنه ولا تخافوا ما يعطيكم مساحة ظهور ” .
وشهد شاهدٌ من أهلها
وماذا عن سعود الدوسري الذي قتله الاكتئاب بعد التهميش والمعاملة القذرة، محمد الشهري،لجين عمران ، وغيرهم فهم كُثرُ اعطوهم الامان واسمعوا،
الا تقولون انكم اهل الحق فانتصروا له على الأقل لأبنائكم ..وين حسابات دعاة الوطنية عنه ولا تخافوا ما يعطيكم مساحة ظهور pic.twitter.com/Sgk9BWaxJL
— Ola Al Fares 🦂 (@OlaAlfares) October 2, 2019