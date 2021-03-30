أفرجت سلطات الاحتلال يوم أمس الإثنين عن السجين الفلسطيني ” مجد بربر ” البالغ من العمر 45 عاما بعد حبسه داخل السجون الاسرائيلية لمدة 20 عاما .

حيث اعتقلت السلطات الاسرائيلية مجد بربر في عام 2001 تاركا خلفه زوجته ” فاطمة ” وطفلين ” متنصر وزينة ” اللذين أصبحا اليوم شابين جامعيين .

وبعد الإفراج عنه يوم أمس احتجزته السلطات من أمام سجن النقب الصحراوي واقتادته للتحقيق في المسكوبية إلا أنها أفرجت عنه بعد ساعات .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا من لقاء الأسير الفلسطيني بزوجته التي انتظرته 20 عاما وكان أشبه بحفل زفافهما ولقائه بأولاده .. كما انطلق موكب الاستقبال إلى مسقط رأس مجد بربر في رأس العامود بالقدس حيث استقبلته جماهير حاشدة .