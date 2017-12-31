الإمارات تستعد لخطف أنظار العالم في احتفالات ليلة رأس السنة 2018 منوعات

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مليون و500 ألف شخص داخل دولة الامارات العربية وملايين آخرين حول العالم على موعد الليلة مع عروض مذهلة تخطف الأنظار تطلقها الإمارات خلال احتفالات رأس السنة، وهي عروض استمر التحضير لها عدة أشهر.

برج خليفة، سيكون مختلفاً هذا العام إذ إنه سيضاء بالليزر والموسيقى المصاحبة بدلاً من الألعاب النارية في خطوة جديدة مبهرة أعلنت عنها مجموعة إعمار العقارية، حيث تستعد لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعرض لألعاب الليزر، وستنطلق الاحتفالات في منطقة برج خليفة ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً، وستشهد الاحتفالات تجسيد لوحات للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بمناسبة 2018 عام زايد.

وكانت لجنة تأمين الفعاليات، قد اعتمدت خطة الإجراءات الأمنية والتنظيمية والخدمات الخاصة بتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2018، وذلك لضمان إسعاد جميع الراغبين في حضور الفعالية السنوية، والمقدر عددهم بـ 1.5 مليون شخص من داخل الدولة وخارجها، وضمان وصولهم وخروجهم من وإلى أماكن الاحتفالات بسهولة.

حيث تم تخصيص نحو 4 آلاف عنصر أمن لتأمين الاحتفالات، بمشاركة 32 جهة حكومية وخاصة، في كافة الفعاليات في الإمارة، كما تم تخصيص 4 مواقف للراغبين في الاستمتاع بالاحتفالات تتمثل في مواقف نادي الوصل، القناة المائية، مواقف مصلى المنخول، مواقف الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.